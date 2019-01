Dresden

Ministerpräsident Michael Kretschmer (43) ist am Sonnabend in Dresden zum CDU-Spitzenkandidaten für die sächsische Landtagswahl am 1. September 2019 gewählt worden. Bei einem Parteitag stimmten 96,3 Prozent der 196 Delegierten für den Regierungschef, der in Sachsen auch CDU-Vorsitzender ist.

In seiner Rede hatte Kretschmer die Bedeutung der Landtagswahl klargemacht, bei der die CDU erstmals darum kämpfen muss, stärkste Partei in Sachsen zu bleiben. „Ich wünsche mir, dass wir den Kampf aufnehmen - und das nicht nur gegen Populisten. Wir brauchen eine Partei, die begeistert ist. Lasst es uns anpacken“, rief Kretschmer den Delegierten zu. Die CDU sei „die letzte Volkspartei in Sachsen - und im Unterschied zu Klientelparteien wollen wir für alle Sachsen Verantwortung tragen“.

Kretschmer verteidigt Verpflichtung von Patzelt

Deshalb soll die Erneuerung von unten fortgesetzt werden: Das Regierungsprogramm, mit dem die CDU bei der Landtagswahl antreten will, wird von sogenannten Ideenwerkstätten erarbeitet werden, für die der Dresdner Politikprofessor Werner Patzelt in den nächsten Wochen in alle Regionen Sachsens kommt. Kretschmer verteidigte in diesem Zusammenhang nochmals die Verpflichtung von Patzelt, der künftig nicht mehr für die TU Dresden tätig sein wird, wie am Samstag bekannt wurde. Die Angriffe und Unterstellungen gegen ihn seien „schändlich“, so Kretschmer. Wer Leute in eine rechte Ecke stelle, mache es sich zu einfach - „das geht so nicht, das hat keine Zukunft“.

Michael Kretschmer verteidigte auf der Landesvertreterversammlung seiner Partei auch die Zusammenarbeit mit dem Politikwissenschaftler Werner Patzelt. Quelle: Oliver Killig/dpa

Kretschmer machte auch keinen Hehl daraus, das er die große Koalition mit der SPD am liebsten fortsetzen würde. Der Zusammenhalt und das Vertrauen sei über die Parteigrenzen hinweg „das Beeindruckendste der letzten zwölf Monate“.

Kein Listenplatz für Gemkow , Rößler und Merbitz

Auf dem Parteitag in Dresden wurde auch die CDU-Liste für die Landtagswahl beschlossen - die großen Überraschungen blieben dabei aus. Nachdem der Parteivorstand dafür votiert hatte, bis zum Platz 20 jeweils Frauen und Männer im Wechsel besetzen zu wollen, gab es keinen nennenswerten Widerstand. Hinter Kretschmer folgen Sozialministerin Barbara Klepsch und Generalsekretär Alexander Dierks auf den Rängen zwei und drei.

Auffällig ist, dass reichlich Parteiprominenz auf einen Listenplatz verzichtet und sich direkt in den Wahlkreisen durchsetzen will - das kommt einem Paradigmenwechsel gleich. Das betrifft unter anderem Justizminister Sebastian Gemkow, Landtagspräsident Matthias Rößler, den Parlamentarischen Geschäftsführer Stephan Meyer, Wirtschaftspolitiker Roland Pohle und Leipzigs scheidenden Polizeipräsidenten Bernd Merbitz, der in Nordsachsen für die CDU antritt.

Die CDU hebt im Wahlkampf ihren Ministerpräsidenten aufs Schild. Quelle: Oliver Killig/dpa

In den meisten Wahlkreisen wird es eng wie nie

Da die CDU bis dato stets in den Wahlkreisen abräumte - zuletzt, bei der Landtagswahl 2014, waren es 59 von 60 Mandaten -, spielte die Listenplatzierung keine Rolle. Doch diese Konstellation hat sich mit Blick auf die kommende Landtagswahl gravierend geändert: Laut Prognosen wird es in den meisten Wahlkreisen so eng wie nie, muss die CDU um den Verlust etlicher Direktmandate an die AfD und auch an Grüne und Linke fürchten. Deshalb kommt der Wahlliste erstmals größere Bedeutung zu.

Bei der Landtagswahl 2014 hatte die CDU mit 39,4 Prozent gewonnen. Damals war Stanislaw Tillich der Spitzenkandidat, der von einem Parteitag mit 95,3 Prozent gewählt worden war. Tillich war nach der Bundestagswahl 2017, bei der die CDU in Sachsen nur noch 26,9 Prozent erhalten hatte, zurückgetreten. Kretschmer ist als Nachfolger vor 13 Monaten zum sächsischen Ministerpräsidenten gewählt worden. „Wir haben gezeigt, dass wir fähig sind, uns zu korrigieren“, sagte Kretschmer am Sonnabend beim Parteitag in Dresden.

Von Andreas Debski