Leipzig

„Auch Pferde?“ – „Ja, auch Pferde. Bei uns wird alles umgeschlagen – Autos, Chemikalien und auch Ungewöhnliches. Von den Eierstockzellen des tibetanischen Hamsters bis zum Kilo Quarzsand.“ Und der Zoll habe am Flughafen Leipzig/Halle nicht wenig von alldem, sagt Hans-Peter Rabenau, Chef des Hauptzollamts Dresden, zu dem auch der Zoll in Leipzig gehört. 40 Prozent aller Waren kommen aus Drittstaaten mit Zielort EU, sie sind also zollpflichtig, erklärt Rabenau. Jährlich sind das 27 Millionen Sendungen. Nicht jede davon „muss angefasst werden“, bei den meisten reiche ein Blick auf die Zollpapiere. Aber bei den Sendungen aus China etwa sehe man genau hin, weil in vielen Fällen der angegebene Wert des Sendungsinhalts nicht mit dem tatsächlichen übereinstimme. Das hänge mit den Ausfuhrbestimmungen im Reich der Mitte zusammen, so der Zoll-Chef. In diesen Fällen müsse man Unterlagen nachfordern. Eine aufwendige Sache eben.

Minister Scholz zu Besuch in Leipzig

Der Zoll gewährt am Donnerstag Einblick in die heiligen Hallen von DHL am Flughafen, die sonst nicht unbedingt für die Presse offen stehen. Grund ist der Kurzbesuch von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD). Und dessen unruhiger Blick nach Großbritannien. Während London noch immer nicht genau weiß, wohin die Reise beim Brexit gehen soll, bereitet sich der Zoll auf alle Eventualitäten vor. Auch für einen „No Deal“ seien Vorkehrungen getroffen worden, sagt der Minister.

Ohne ein Folgeabkommen für die Zeit nach dem Austritt aus der EU würde Großbritannien von den Zollbehörden der EU wie ein gewöhnlicher Drittstaat behandelt werden – mit Kontrollen für praktisch alle Güter, die zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich gehandelt werden.

900 Stellen mehr beim Zoll

Auch mit einem Abkommen werde der Aufwand für den Zoll noch immens sein. Deshalb seien 900 zusätzliche Stellen geplant, so Scholz. Mehr Leute seien dringend nötig, meint Rabenau. Leicht sei es nicht, geeigneten Nachwuchs zu bekommen. Der Zoll konkurriere mit vielen anderen Bundesbehörden und privaten Unternehmen um Schulabgänger. Scholz will sich deshalb für höhere Gehälter beim Zoll einsetzen, um so die Attraktivität zu erhöhen. Die Behörde müsse mit Blick auf den Brexit schlagkräftiger werden.

150 Zöllner arbeiten am Schkeuditzer Flughafen, einer der Hotspots für den Warenumschlag in Deutschland. Von den 900 zusätzlichen Stellen bundesweit rechnet Rabenau mit 76 für den Airport. Die würden auch dringend benötigt. Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, gibt es die Vereinbarung zum regionalen Ausgleich – andere Zollämter würden dann Personal abgeben müssen.

18.000 Überprüfungen pro Woche

Was genau auf den Zoll zukommt: Rabenau rechnet mit 18 000 Zollüberprüfungen pro Woche mehr. Bei derzeit 40 000 wäre das fast eine Verdoppelung. Es könnten aber durchaus auch mehr werden. Die meisten Waren in die EU gelangen per LKW via Eurotunnel, sagt Minister Scholz. Und wenn dort die Ströme durch die künftige Zollabfertigung ins Stocken geraten, suchen sich die Firmen andere Wege. Dann müsse man reagieren können. Auf die Frage, mit wie viel Mehreinnahmen er durch den Brexit rechnet, zuckt er mit den Schultern. Auf das Geld könne man gern verzichten. „Besser wäre wirklich, die Briten blieben in der EU.“

Während er das sagt, öffnet nebenan Zollmitarbeiterin Julia Marek ein,wie sie sagt, ungewöhnlich aussehendes Päckchen mit mehreren Zündschlüsseln unterschiedlicher Automarken. Das Päckchen aus China sei an eine Privatperson in Deutschland adressiert. „Es besteht der Verdacht auf Markenpiraterie.“ Jetzt beginne ein langer Prozess, da man sich mit allen Autobauern in Verbindung setzen müsse. „Gut möglich, dass alles okay ist, ebenso gut möglich ist es, dass am Ende die Ware vernichtet werden muss.“ Sie lächelt. Das sei Alltagsgeschäft.

Vereinigtes Königreich war Deutschlands größter Absatzmarkt

Der Handel zwischen Deutschland und dem Vereinigen Königreich betrug laut Statistischem Bundesamt im Vorjahr 119 Milliarden Euro, wobei Deutschland 2017 Waren für 85 Milliarden Euro ausfuhr. Seit dem Brexit-Votum der Briten gehen die Ausfuhren zurück. Vor dem Votum war Großbritannien mit 88,9 Milliarden Euro Deutschlands größter Absatzmarkt, liegt aktuell auf Rang 5. Etwa 750.000 Arbeitsplätze hängen in Deutschland vom Handel mit Großbritannien ab. Niederlassungen deutscher Firmen gibt es auf der Insel rund 2500 mit 400.000 Mitarbeitern. In der Bundesrepublik haben britische Firmen 1500 Niederlassungen mit rund 270.000 Beschäftigten.

Sebastian Willnow