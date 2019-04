Klein Wanzleben

Aus bislang unbekannter Ursache sind zwei Ställe der Schweinezuchtanlage Klein Wanzleben (Landkreis Börde) am Ostersonntag in Brand geraten. Die Gebäude brennen in voller Ausdehnung, sagte Enrico Grube vom Polizeirevier Börde. Mehrere Feuerwehren seien im Einsatz.

In den insgesamt neun Ställen sind den Angaben zufolge rund 7500 Tiere untergebracht. Aufgrund des Brandes war es nicht möglich Schweine aus den Flammen zu retten. Noch ist unklar, wie viele verendeten.

Von LVZ