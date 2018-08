Heidenau

Im Zeitraum vom 3. bis 21. September ist der Böhmische Weg zwischen der Martin-Luther-Straße und der Hauptstraße (S172) in Heidenau voll gesperrt. In dieser Zeit erfolgt auf dem letzten verbleibenden Teilabschnitt des Böhmischen Weges eine Sanierung des Fahrbahnbelages, der nur unter Vollsperrung vorgenommen werden kann.

Während der Vollsperrung wird eine Umleitung des Fahrzeugverkehrs über die Martin-Luther-Straße und die Dohnaer Straße erfolgen. Da damit die Ausfahrt von Fahrzeugen über den Böhmischen Weg in Richtung S172 nicht möglich sein wird, ist zu erwarten, dass die Umleitungsführung über die Dohnaer Straße an der Lichtsignalanlage Dohnaer Straße/S172 zeitweise zu Rückstauerscheinungen führen wird. Fahrzeugführern wird deshalb empfohlen, auch die Geschwister-Scholl-Straße für die Ausfahrt in Richtung S172 zu nutzen.

Von DNN