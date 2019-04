Leipzig/Paris

Die am Montag durch einen verheerenden Brand schwer beschädigte Kathedrale Notre-Dame in Paris hat weltweite Anteilnahme ausgelöst. Papst Franziskus betete am Dienstag „für die französischen Katholiken und für die Pariser Bevölkerung unter dem Schock des schrecklichen Feuers“. Ratspräsident Donald Tusk rief alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf, Frankreich beim Wiederaufbau zu unterstützen. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sprach von einem „schrecklichen Tag für alle, die Frankreich und Paris lieben.“

Kremlchef Wladimir Putin bot unterdessen bereits an, „die besten Experten nach Frankreich zu schicken“, um bei der Restaurierung des Weltkulturerbes zu helfen. Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas ( SPD) stellte solche Hilfe in Aussicht: „ Deutschland steht dazu in engster Freundschaft bereit“, so der SPD-Politiker. Nicht zuletzt gab es auch aus Sachsen – noch während die letzten Flammen im Gebäude loderten – bereits zahlreiche Solidaritätsbekundungen.

Kretschmer : Gleiche Solidarität wie für die Frauenkirche

Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) rief dazu auf, Spenden für den weltberühmten Kirchenbau zu sammeln. „Ich wünsche mir die gleiche Solidarität und Unterstützung, die wir für die Frauenkirche hier in Dresden bekommen haben, jetzt auch für Notre-Dame“, sagte er dem MDR. Bischof Heinrich Timmerevers (Bistum Dresden-Meißen) betete am Dienstagmorgen in Sachsens Landeshauptstadt für die Trauernden und zeigte sich bis „ins Mark erschüttert“. Schon mehrfach sei er selbst in der Kathedrale zu Gast gewesen. „Dass dieses Refugium für die Menschen aus Paris, Frankreich und aller Welt nun massiv zerstört ist, berührt mich zutiefst“, sagte Timmerevers.

Der evangelische Landesbischof Carsten Rentzing sprach bestürzt von einem großen Unglück und davon, dass ihn die Bilder der brennenden Kirche in schrecklicher Weise gefangen genommen hätten. „Dieses Unglück ist auch eine Mahnung, in Sachsen auf dem eigenen Schatz und Bautzen und Kunstschätzen zu achten, sie zu würdigen und zu erhalten“, sagte Rentzing gegenüber der LVZ.

Stiftung Frauenkirche: Brandbedingte Wunden berühren uns

In der Stiftung Frauenkirche Dresden wurde die Berichterstattung über die Schwesterkirche in Paris ebenfalls mit Trauer verfolgt. „Der Schmerz über die brandbedingten Wunden am Wahrzeichen Frankreichs und der französischen Christenheit berührt uns in Dresden – weil wir ihn aus der Geschichte der Frauenkirche Dresden leidvoll erinnern“, sagte Sprecherin Grit Jandura.

Sie übermittelte im Namen der Stiftung Frauenkirche „in ökumenischer Verbundenheit unser tief empfundenes Mitgefühl. Auch wenn wir die Kathedrale Notre Dame und ihre Gemeinde jetzt in der Karwoche im Leid gefangen sehen, trägt uns die Hoffnung, dass die österliche Botschaft der Auferstehung tröstet und neues Leben sichtbar werden lässt. Dafür ist die wieder aufgebaute Frauenkirche Dresden ein ermutigendes Zeichen“, so Jandura weiter.

Von Matthias Puppe