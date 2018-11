Der Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp („Der Turm“) hat die bundesweite Kampagne „Erklärung der Vielen“ kritisiert. Sie sei für ihn „ein Tiefpunkt der Debatten- und Toleranzkultur und zeugt von nichts anderem als dem moralischen und intellektuellen Bankrott der Initiatoren“, schrieb er in einem Offenen Brief in der rechten Zeitschrift „Sezession“.