Freiberg

Monatelang wurde nach einem Investor für das Freiberger Solarworld-Werk gesucht – von Australien bis nach China. Vergeblich, wie sich jetzt herausstellt. Die Hoffnungen auf einen Geldgeber für das insolvente Unternehmens haben sich zerschlagen. „Es besteht keine erkennbare Perspektive mehr, noch einen Investor zu finden“, sagte Insolvenzverwalter Christoph Niering. Man sei zwar weltweit aktiv gewesen und habe auch über zwei Dutzend Kaufinteressenten gefunden. „Viele haben sich die Produktions- und Forschungsanlagen angeschaut, aber letzten Endes sahen sie keine wirtschaftliche Perspektive oder konnten die erforderliche Finanzierung nicht zustande bringen.“ Niering führte das vor allem auf den dramatischen Preisverfall für Solarmodule infolge der Billigkonkurrenz aus Südkorea und China zurück.

Zum ersten Mal Insolvenz im Mai 2017

Solarworld hatte im Mai 2017 zum ersten Mal Insolvenz angemeldet. Damals arbeiteten rund 3000 Menschen in dem Unternehmen, das einst als Vorzeigebetrieb der deutschen Energiewende galt. Unter dem Namen Solarworld Industries versuchte Firmengründer Frank Asbeck im August 2017 einen Neustart. Im März 2018 kam die erneute Pleite für das Unternehmen – mit dann noch rund 600 Beschäftigten.

„Noch nie musste ich ein derart modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen schließen“, bedauerte Niering. Zudem kritisierte er, dass die Bundesregierung trotz wiederholter Bitten keine Unterstützung gewährt habe. So sei zumindest der Erhalt der Technologie über eine Forschungsfabrik denkbar gewesen, erklärte Niering. „Für die Mikroelektronik gibt es dies bereits.“

Zur Versteigerung wird weltweit die gesamte Ausstattung angeboten

Spätestens im März soll die Versteigerung beginnen. Dafür kommt alles unter den Hammer, was abgebaut werden kann und nicht zum Gebäude gehört. „Wir haben bewusst lange mit der Versteigerung gewartet, um nicht die Möglichkeit für einen Neuanfang auszuschließen“, so Niering. Weltweit werden den Interessenten nun Computer, Werkstatteinrichtungen und Modulfertigung zum Kauf angeboten. „Im Grunde die komplette Fa- brik.“

Manche interessierten sich für einzelne Komponenten, andere möglicherweise gleich für eine ganze Fertigungsstraße. „Man muss aber sehen, dass Solarworld in den vergangenen Jahren weniger in Technik investieren konnte, weil die finanziellen Mittel fehlten.“ Ähnlich wie in der Computerbranche gebe es in sehr kurzen Zeitabständen immer wieder neue Produktionstechniken. Auch Gebäude und Grundstücke sollen verkauft werden - möglichst an ortsansässige Unternehmen. Niering beschäftigt an den Standorten Freiberg und Arnstadt derzeit noch 35 Mitarbeiter, die sich um die Verwaltung und die Immobilien kümmern.

Agentur für Arbeit : 180 Mitarbeiter haben eine neue Beschäftigung gefunden

Zum 1. August 2018 wechselten 216 Solarworld-Beschäftigte in eine Transfergesellschaft, die Ende Januar 2019 auslief. „Davon haben 180 eine neue Beschäftigung gefunden“, sagte eine Sprecherin der Agentur für Arbeit in Freiberg auf Anfrage. 36 ehemalige Mitarbeiter haben sich den Angaben zufolge zum 1. Februar arbeitslos gemeldet.

Von Christiane Raatz