Dresden

Die Agentur für Arbeit in Dresden sucht für den 1. September 2019 junge Menschen, die eine Ausbildung beginnen möchten. Zehn junge Menschen werden die Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen und drei weitere ihren Studiengang zum Bachelor of Arts in Bautzen, Dresden und Pirna beginnen. Die Bewerbungsfrist für die Ausbildungsplätze endet im November dieses Jahres. Für die dualen Studiengänge können sich Interessierte noch bis Dezember.

Die Bewerbung ist online unter www.arbeitsagentur.de möglich.

Von DNN