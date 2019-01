Leipzig

Ein paar Klicks im Netz – und schon ist er wieder da: „Adolf war der Beste“ steht auf einem T-Shirt geschrieben, das der Leipziger Online-Händler „Hermannsland-Versand“ in seinem Shop anbietet. Nicht etwa in versteckten Foren oder in den dunkelbraunsten Ecken im Darknet – das Hermannsland-Portal ist für alle zugänglich. Natürlich könnte auch ein anderer Adolf gemeint sein, so viel Spielraum muss zur juristischen Absicherung wohl sein. Die benutzte Schriftart lässt jedoch kaum Zweifel daran, wer hier gelobt wird. Wem „Adolf“ in Fraktur zu altbacken ist, der greift vielleicht lieber zu „Hitlerche“, dem „volkstreuen Tonträgerdienst“ oder kauft etwas mit „Jubeljahr 1933“ als Slogan. Wortspiele liegen offenbar im Trend.

Nein, das ist keine Satire, so etwas gehört in Sachsen auch zur Realität. Das Geschäft mit rechtsradikaler Subkultur boomt, gerade im Freistaat. Landtagsabgeordneter Valentin Lippmann (Grüne) hat jüngst bei Innenminister Roland Wöller ( CDU) abgefragt, wie viele solcher rechter Shops den Behörden im Freistaat bekannt sind. Wöller listet sieben auf, zwei der Firmen haben ihren Sitz in Leipzig, jeweils eine gibt es in Dresden, Chemnitz, Riesa, im Lossatal (LK Leipzig) und Gohrisch ( Sächsische Schweiz).

Musik als Anknüpfung in die Szene

Front Records aus dem Lossatal ist wie auch Hermannsland und PC-Records aus Chemnitz, zusätzlich ein Musiklabel – mit eigenproduzierten CDs von Szenebands. Im Backkatalog von Front Records heißen die Gruppen unter anderem Panzerfaust, Sturmwehr, Sturm 18, Volksdeutsche Bundeswehr oder Ostfront. Mehr als 380 Alben rechter Bands wurden in Sachsen bereits veröffentlicht, sagt der Verfassungsschutz (LfV). Über Musik lässt sich Nachwuchs in die wachsende Szene rekrutieren: sogenannter NS-Hardcore, aber auch Formen von Black Metal, Dark Wave oder Techno können inhaltliche Anknüpfungspunkte zum Rechtsradikalismus bieten. Erst fruchten die Refrains, dann die Propaganda.

Parallel zum Rekrutierungseffekt lässt sich mit Musik und Shirts natürlich Geld verdienen, das den politischen Strukturen hilft. „Es ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl der Gewinne, die mit rechtsextremen Versandhandeln und Rechtsrockmusik gemacht werden, in die Szene fließen und diese finanzieren“, sagt Lippmann. Im Bericht des Verfassungsschutzes wird der Umsatz von PC-Records aus Chemnitz auf mehrere Hunderttausend Euro jährlich geschätzt. „Der wirtschaftliche Erfolg der Unternehmen ist erheblich von der Akzeptanz in der rechtsextremistischen Szene abhängig. Auch aus diesem Grund wird die Szene von den Unternehmen logistisch und finanziell unterstützt“, schreiben die Verfassungsschützer.

Festivals und eigene Immobilien

Dazu passt, dass einige der Labels und Händler auch an der Organisation von rechten Konzerten und Festivals beteiligt sind. Schon so manches sächsische Dorf wurde in der Vergangenheit vor zivilgesellschaftliche Ausnahmesituationen gestellt, wenn hunderte Neonazis anreisen und dort natürlich ihre Szene-Kleidung aus dem Versandhandel zur Schau tragen. Immer häufiger können diese Events auch nahezu ungehindert stattfinden, weil die Veranstaltungsorte Mitgliedern der Szene gehören. Laut Innenminister Wöller sind aktuell 22 Treffpunkte in rechtsradikaler Hand bekannt – allein vier im Landkreis Görlitz und drei im Landkreis Bautzen.

„Zu den Besonderheiten in Sachsen gehört, dass einige dieser Locations weitgehend ‚legalisiert‘ sind“, sagt Kerstin Köditz (Linke). In den 1990er Jahren habe sich die Szene noch heimlich treffen müssen. „Aus meinen jahrelangen Beobachtungen weiß ich aber, dass das schon lange nicht mehr nötig ist. Sachsens Innenministerium hat praktisch über Jahrzehnte hinweg gepennt und offenbar nicht einmal versucht, dieser gefährlichen Entwicklung einen Riegel vorzuschieben.“

Ähnlich sieht das auch Valentin Lippmann und verweist sogar auf Leipzig – wo Rechtsradikale bisher eher die geringsten Chancen hatten. „Es macht den Anschein, dass Neonazis auch dort wieder Oberwasser gewinnen“, sagt er und schiebt hinterher: „Ein Grund dafür sind sicher auch die mit angezogener Handbremse geführten Verfahren gegen die Angreifer auf den Stadtteil Connewitz.“

Von Matthias Puppe