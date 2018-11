Eine 35-Jährige ist in Bad Muskau (Kreis Görlitz) nur knapp einer womöglich tödlichen Attacke durch einen Mann entkommen. Wie die Polizei in Görlitz am Montag mitteilte, soll ein 58-Jähriger die Frau im Hof eines Grundstücks mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und gedroht haben, sie anzuzünden. Sie konnte sich jedoch in Sicherheit bringen.