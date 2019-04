Sachsen: 62 Grippetote in dieser Saison

Mitteldeutschland Influenza - Sachsen: 62 Grippetote in dieser Saison Zwar verläuft die aktuelle Grippewelle deutlich milder als die vorangegangene schwere Epidemie. Aber die Zahl der Todesfälle in Sachsen ist mit 62 beachtlich. Insgesamt sind seit Saisonbeginn im Freistaat 21880 Influenza-Fälle übermittelt worden. Die meisten Erkrankungen wurden bisher in Leipzig und im Landkreis Leipzig registriert.

Eine Impfung wird in einer Arztpraxis vorbereitet. Von den 62 Grippetoten in Sachsen in dieser Saison waren fünf nicht geimpft. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa