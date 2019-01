Dresden

Gefühlt haben es viele Autofahrer, nun bestätigt der ADAC: Auf Sachsens Autobahnen staut es sich zunehmend. 11.895 Stunden standen Autofahrer im 567 Kilometer langen sächsischen Autobahnnetz 2018 im Stau. Das entspricht einer Steigerung um satte 24 Prozent im Vergleich zu 2017.

Insgesamt verzeichnete der ADAC 17.185 Einzelstaus mit einer Gesamtlänge von 34.279 Kilometern. Die höchste Verkehrsbelastung wurde dabei auf der A 4 im Abschnitt zwischen dem Dreieck Nossen und der Ausfahrt Dresden-Nord gemessen. Hier fahren 85.000 bis 100.000 Kfz pro Tag, der Schwerlastanteil beträgt 15 bis 19 Prozent.

Staureichster Tag war ein Donnerstag

Der Abschnitt Dresden-Neustadt bis Wilder Mann gehört neben einem Stück des Berliner Rings zu den am höchsten verkehrsbelasteten Autobahnabschnitten in ganz Ostdeutschland. Mitursächlich für die hohe Belastung sind sicherlich auchdie zahlreichen Baustellen auf der A 4 und die Unfälle im Abschnitt.

Folgerichtig empfiehlt der ADAC zur Besserung der Stauerscheinungen vor allem ein optimiertes Baustellenmanagement. Das Wirtschaftsministerium will den achtspurigen Ausbau der A 4 zwischen Nossen und Dresden vorantreiben, zunächst über eine Freigabe der Randstreifen. Außerdem soll eine neue Studie darüber Aufschluß geben, ob und wie der Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlegt werden kann. Stichwort: Rollende Landstraße.

Der staureichste Tag des Jahres 2018 war in Sachsen übrigens ein Donnerstag. Am 28. Juni 2018 wurden 217 Staus in Sachsen gemeldet. Die Autofahrer verloren rund 65 Stunden Zeit. Grund: In der Woche darauf endeten in Sachsen die Sommerferien.

Bundesweit allerdings macht der ganze Osten mit Ausnahme von Berlin eine ganz gute Figur: Nur acht Prozent der gesamtdeutschen Staukilometer fielen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an.

Von fkä