Glashütte

Wechsel an der Spitze der Manufaktur Glashütte Original: Geschäftsführer Thomas Meier verlässt zum 30. Juni seinen Posten – „auf eigenen Wunsch“, wie es heißt. Die Uhrenmanufaktur bestätigte am Mittwoch auf Anfrage der DNN die Personalie. Meier wird ab 1. Juli als Mitglied der erweiterten Konzernleitung der Swatch Group in die Schweiz zurückkehren, so der Uhrenhersteller. Das sächsische Unternehmen gehört zur Swatch Group.

Der 58-jährige Münchener Meier übernahm die Manufaktur im Oktober 2016 von seinem Vorgänger Yann Gamard. Meier ist gelernter Uhrmacher und gehört seit 2005 der erweiterten Konzernleitung der Swatch Group an.

Nachfolger von Thomas Meier wird Roland von Keith. Auch von Keith ist seit vielen Jahren als Führungskraft im Swatch-Konzern tätig, unter anderem als Geschäftsführer der Swatch Group Deutschland. Der neue Geschäftsführer stammt aus dem Schwarzwald und hat wie sein Vorgänger des Uhrmacher-Handwerk von der Pike auf erlernt. Der 42-Jährige war zuletzt als Manager beim renommierten Schweizer Uhrenhersteller Breguet tätig.

