Pirna

Begleitend zum Pirnaer Skulpturensommer ist derzeit eine Sonderausstellung im StadtMuseum Pirna, Klosterhof 2, zu sehen, die das grafische Werk des Bildhauers Hans Scheib zeigt. Der Ausstellungszeitraum wurde bis Sonntag, den 30. September verlängert.

Die beiden Ausstellungsstätten der Bastionen (Festung Sonnenstein, Schloßhof 2) und des Stadtmuseums wurden in diesem Jahr durch den Künstler Hans Scheib erstmals thematisch verbunden. Während hoch oben über der Stadt die großformatigen Skulpturen des Bildhauers zu sehen sind, gestattet die Auswahl im Stadtmuseum Einblicke in einen zweiten, sehr eigenständigen Schaffensbereich von Hans Scheib – die Grafik. Neben sensiblen Kleinplastiken zeigen die Kuratorinnen Christiane Stoebe und Gisela Protze 21 seiner grafischen Arbeiten, für die er bereits ausgezeichnet wurde. Mit skizzenhaft leichter Linienführung setzt er in seinen Porträts und Tierdarstellungen Akzente, die das Wesen des Lebendigen sowohl im Menschen als auch im Tier eindrucksvoll widerspiegeln.

Dienstag bis Sonntag können Interessierte jeweils von 10 bis 17 Uhr das Stadtmuseum besuchen. Der Eintritt beträgt 4 €, Ermäßigte zahlen 3 €.

Von Carolin Seyffert