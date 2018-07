Heidenau

Eine „Dankeschön-Party“ hat das Heidenauer „Albert-Schwarz-Bad“ am Sonnabend für seine Besucher veranstaltet. 2500 Besucher folgten der Einladung zum nachmittäglichen Fest, zu dem das Bad Planenrutschen, Hüpfburg und Kinderdisco organisiert hatte. Damit wollte sich das Bad bei seinen Besuchern bedanken, die in der Vergangenheit viele positive Rezensionen, zum Beispiel bei Google schrieben. Dadurch wurde die Badeanstalt zum Schwimmen und Planschen in der vergangenen Woche zum beliebtesten Freibad im Freistaat gewählt. Bundesweit landete das Areal an der Hauptstraße auf Platz drei des Rankings vom Verbraucherportal „Testberichte.de“. Das hatte nach eigenen Angaben rund 60 000 Bewertungen von 360 Freibädern in Deutschland analysiert.

Von Marko Förster