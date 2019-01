Washington

Berechnungen zufolge hat die Nasa-Sonde „New Horizons“ am Dienstagmorgen das am weitesten von der Erde entfernte Rendezvous mit einem Himmelskörper gehabt. Ein Bestätigungs-Signal, dass die Sonde tatsächlich an dem Objekt „Ultima Thule“ in rund 6,5 Milliarden Kilometer Entfernung vorbeigeflogen ist, erwartete die Nasa für den Nachmittag. „New Horizons“ sollte mit rund 51.500 Kilometern pro Stunde in rund 3500 Kilometern Entfernung das Objekt passieren. Über den Himmelskörper ist bislang extrem wenig bekannt.

Queen-Gitarrist veröffentlich „New Horizons“-Song

Die Sonde hat schon einmal Geschichte geschrieben: Im Juli 2015 flog die etwa Klavier-große und rund 500 Kilogramm schwere Sonde der US-Raumfahrtbehörde Nasa als erster irdischer Flugkörper am Zwergplaneten Pluto vorbei – und lieferte Wissenschaftlern einen Schatz an Bildern und Daten.

Brian May, vor allem bekannt als Leadgitarrist von „ Queen“, hat anlässlich des Vorbeiflugs und zu Ehren von „New Horizons“ ein Lied veröffentlicht. May ist auch Astrophysiker.

Von RND/dpa