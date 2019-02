Hannover

Am 14. Februar ist Valentinstag – die ideale Chance, der besseren Hälfte zu zeigen, was er für einen bedeutet. Die Frage ist nur: Was soll man dem Partner schenken? Das geeignete Geschenk für den Freund oder Mann zu finden, stellt viele Frauen schon an Weihnachten und am Geburtstag vor Herausforderungen. Am Tag der Liebe ist die weibliche Ratlosigkeit meist noch größer. Aber keine Sorge: Das passende Geschenk zu finden ist eigentlich ganz leicht.

Mit einem Fotoalbum gemeinsame Momente festhalten

Besonders am Tag der Liebe ist es schön für Paare, gemeinsamen Erlebnisse in Erinnerung zu rufen. In einem Fotoalbum können alle besonderen Momente festgehalten werden – egal ob mit lustigen oder romantischen Bildern. Schöne Worte zu jedem Foto machen das Geschenk außerdem zu einer richtigen Herzensangelegenheit.

Kochabend für ein romantisches Dinner

Am Valentinstag geht es vor allem auch darum, Zeit mit dem Partner zu verbringen. Wie wäre es also mit einem Koch-Date? Gemeinsames Kochen macht Spaß, ist lecker und schweißt zusammen. Um das Dinner noch romantischer zu gestalten, empfiehlt sich ein 3-Gänge-Menü – so verbringen Sie mehr Zeit beim Zubereiten und haben später mehr Freude am Essen.

Tipp: Für ein spannendes Abendessen gibt es außerdem ein Krimidinner-Set, bei dem Sie zu zweit ein Verbrechen lösen.

Liebes-Box mit Gründen, warum Sie Ihn lieben

Hier ist Kreativität gefragt: Auf kleine Zettel wird je ein Grund geschrieben, was den Mann so liebenswert macht. Die beschriebenen Zettelchen werden dann in einen Glasbehälter oder in eine Beziehungskiste mit Gravur gelegt. Damit der Spaß auch lange anhält, kann die Frau als Regel festlegen, dass er pro Tag nur einen Zettel lesen darf.

Thermobecher mit Gravur für Kaffeetrinker

Ihr Liebster trinkt leidenschaftlich gerne Tee oder Kaffee? Dann wird er für einen Thermobecher sicherlich bestens Verwendung haben. Eigener Name oder Jahrestag: Persönlicher wird das Geschenk noch, wenn es mit einer schönen Gravur versehen ist.

Kuschelige Zeit am Abend

Der Valentinstag ist prädestiniert dafür, am Abend kuschelige Stunden zu zweit zu verbringen. Wohlriechendes Massageöl und Kerzen lassen da – wie von selbst - den Alltagsstress verfliegen. Eine Fuß– oder Rückenmassage verwöhnen und wirken Wunder.

Bartpflegeset für Männer

Mit Pflegeprodukten sind Männer häufig nicht so gut ausgestattet wie Frauen. Auch die Bartpflege scheint oft vergessen zu werden. Mit einem Bartpflegeset mit Öl und weiteren notwendigen Pflegeutensilien schenken Sie Ihrem Partner alle wichtigen Produkte für einen gepflegten und schönen Bart.

Box mit Bier aus aller Welt

Die meisten Männer lieben Bier. Wenn Sie dann noch aus aller Welt kommen, ist das kreative und wohlschmeckende Geschenk für alle Bierliebhaber perfekt. In der Bierbox sind unter anderem Sorten aus Singapur, Italien und Korea enthalten.

Armband mit Liebesbotschaft

Am Valentinstag wird gerne Schmuck verschenkt. Auch Männer freuen sich über kleine Kostbarkeiten. Ein Armband aus Edelstahl oder Leder mit einer zusätzlichen Gravur mit lieben Worten bescheren dem Mann oder Freund ein stilvolles und sehr persönliches Geschenk.

Von RND/bk