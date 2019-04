Das Eis der Gletscher schmilzt in Rekordtempo und befördert zuweilen Erstaunliches ans Tageslicht. Am höchsten Berg in Alaska hat der Klimawandel jetzt die Hinterlassenschaften von Bergsteigern freigelegt – 66 Tonnen Fäkalien könnten in die Flüsse gespült werden. Und mit ihnen gefährliche Bakterien.