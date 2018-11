Paris

Nur wenige Monate nach einer Lungentransplantation ist eine Französin gestorben. Grund für ihren Tod: Bei dem Spenderorgan handelte es sich um die Lunge einer Raucherin. Das berichtet das Fachmagazin „Lung Cancer“ im Rahmen einer Studie.

Die Patientin litt demnach seit ihrer Kindheit unter Mukoviszidose – einer erblichen Stoffwechselkrankheit. Bereits im November 2015 hatte sie die Lunge einer 57-Jährigen erhalten, die 30 Jahre lang täglich eine Schachtel Zigaretten rauchte.

Nur eineinhalb Jahre später wurde bei der Empfängerin Lungenkrebs diagnostiziert. Im August 2017 verstarb sie an der Uni-Klinik in Montpellier. Laut der Studie könnte der Krebs bereits im Körper der Spenderin ausgelöst worden sein. Entsprechende Röntgenaufnahmen sollen die These der Autoren stützen. Die Medikamente, die die Organempfängerin vor der Transplantation genommen hat, hätten demnach die Ausbreitung des Krebses verstärkt.

Von RND/mkr