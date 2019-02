Heidelberg

Ein Quantensprung in der Medizin: Wissenschaftler der Universität Heidelberg haben einen Bluttest entwickelt, mit dem Brustkrebs und Eierstockkrebs mit hoher Treffsicherheit nachgewiesen werden kann. Die Ergebnisse sollen vergleichbar mit denen einer Mammografie sein. Wie „Bild“ berichtet, soll die Innovation noch 2019 auf den Markt kommen.

Seit vielen Jahren arbeiten Forscher daran, einen solchen Test möglich zu machen. Im Blut können Botenstoffe nachgewiesen werden, die von aktiven Zellen bei einer Krebserkrankung ausgesandt werden. Jetzt ist es diesen Ärzten gelungen: Prof. Christoph Sohn, ärztlicher Direktor der Heidelberger Universitäts-Frauenklinik hat mit seinem Team, der Biologin Tania Witte Tobar und Prof. Sarah Schott, jahrelang daran gearbeitet. Der Mediziner ist stolz auf die Ergebnisse: „Wir möchten mit unserem Bluttest möglichst sicher sagen, ob eine Frau an Brustkrebs erkrankt ist. Das gelingt im Moment in 75 Prozent der Fälle.“ Bei der Mammografie sind es 78 Prozent, allerdings kann mit einem Bluttest früher Alarm geschlagen werden. Für Prof. Sohn kann das Verfahren deshalb eine sinnvolle Ergänzung zur Mammografie für Frauen ab dem 30. Lebensjahr sein, vor allem für Risikopatientinnen. Was der Bluttest kosten wird und ob die Krankenkassen dafür aufkommen, ist bislang noch nicht klar.

Sinnvoll kann eine Früherkennung in jedem Fall sein, denn Brustkrebs ist die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland.

Von RND