Hamburg

Flugreisende müssen am Dienstag auch in Hamburg und in München mit Ausfällen und Verspätungen durch einen Warnstreik des Sicherheitspersonals rechnen. Ein ganztägiger Ausstand soll um Mitternacht beginnen. Es seien starke Einschränkungen im Luftverkehr zu erwarten, teilte die Gewerkschaft Verdi am Sonntagabend mit.

„Uns liegt immer noch kein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeberseite vor. Also müssen wir den Druck erhöhen, damit endlich etwas passiert“, betonte Verhandlungsführer Peter Bremme von Verdi Hamburg in einer Mitteilung. Auch an anderen Flughäfen sind am Dienstag Warnstreiks geplant, darunter am größten deutschen Airport in Frankfurt am Main.

Von RND/dpa