Wirtschaft Wirtschaftssanktionen - US-Regierung nimmt acht Staaten von Iran-Sanktionen aus Acht Ländern dürfen trotz der wiedereingesetzten Sanktionen weiter Öl aus dem Iran zu importieren, darunter die EU-Staaten Italien und Griechenland. Die US-Regierung setzt aber eine klare Bedingung: Die Staaten müssen ihre Öl-Einfuhren später ganz aufgeben.

Seit August 2018 gelten wieder US-Sanktionen gegen den Iran, am Montag trat die zweite Runde an Sanktionen in Kraft. Quelle: Abedin Taherkenareh/EPA FILE/dpa