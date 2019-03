Berlin

Bayern, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind 2018 die beliebtesten Reiseziele in Deutschland gewesen. Das geht aus einem Ranking des Deutschen Tourismusverbandes (DTB) hervor, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Dienstag) vorliegt.

Bei den absoluten Übernachtungszahlen lag Bayern mit 98,7 Millionen Übernachtungen vor Baden-Württemberg (54,9 Millionen) und Nordrhein-Westfalen (51,9 Millionen).

Größte Zuwachszahlen in Schleswig-Holstein

Die Rangliste bei den Zuwächsen der Übernachtungszahlen führte Schleswig-Holstein (plus 15,3 Prozent) vor Bremen (plus 5,8 Prozent) und Berlin (plus 5,5 Prozent) an.

Den größten Anteil an Reisen mit einer Dauer von fünf Übernachtungen und mehr hatte Mecklenburg-Vorpommern (5,3 Prozent) vor Bayern (4,7 Prozent) und Schleswig-Holstein (4,3 Prozent).

Jahrhundertsommer beschert der Tourismusbranche neue Rekorde

Laut DTV war 2018 auch dank des Jahrhundertsommers erneut ein Rekordjahr im Deutschlandtourismus. Knapp 478 Millionen Übernachtungen bedeuteten ein Plus von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Das erfolgreiche Reisejahr 2018 hat den Deutschlandtourismus der magischen Marke von 500 Millionen Übernachtungen wieder ein großes Stück näher gebracht“, sagte DTV-Präsident Reinhard Meyer dem RND. Meyer zeigte sich zuversichtlich, dass der Trend auch in 2019 anhalten wird. „Wichtig ist es vor allem, auf Qualität im Deutschlandtourismus zu setzen.“

In dieser Woche beginnt in Berlin die Internationale Tourismusbörse (ITB).

Lesen Sie auch: Das ist Deutschlands beliebteste Ferienregion

Von Jörg Köpke/RND