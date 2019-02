Wirtschaft Streit Kohleausstieg - NRW-Landesregierung: Auch im Osten müssen zügig Braunkohlekraftwerke vom Netz Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will die im Kohlekompromiss vorgesehene Abschaltung von Braunkohlekraftwerken nicht allein schultern. Auch der Osten soll seinen Beitrag leisten.

Protestaktion am Tagebau Schleenhain in Sachsen: NRW will die Last nicht alleine tragen. Quelle: imago/Tim Wagner