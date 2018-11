Leipzig

Mittelstandspräsident Mario Ohoven warnt vor einer weiteren Eskalation der Verschuldungskrise in Italien. „Wenn Italien kippt, gefährdet das den Euro und die gesamte EU“, sagte der Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) im Interview mit der „Leipziger Volkszeitung“ (Donnerstag). „Dann droht eine neue globale Finanzkrise, ein Crash, größer noch als 2008.“ Und die EZB könne dann nicht einmal gegensteuern. „Die Leitzinsen sind ja schon bei Null, weniger geht nicht.“

Die Regierung in Rom hatte in der Nacht zu Mittwoch die von der EU gesetzte Frist verstreichen lassen, einen neuen Haushaltsplan mit weniger Neuverschuldung vorzulegen. Bisher peilt Rom 2019 eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent an, die EU-Kommission sieht das als Verstoß gegen die europäischen Stabilitätsregeln. „Die Italiener betreiben ja seit Jahren eine Politik des extensiven Geldausgebens statt zu sparen“, kritisierte Ohoven. „Und die neue Regierung macht das aus lauter Trotz so weiter.“

Zugleich appellierte Ohoven an die Regierung in Italien, ihren Kurs zu ändern. „Ich kann nur hoffen, dass Rom in letzter Minute noch zur Vernunft kommt und bei der Neuverschuldung einlenkt“, so der BVMW-Chef. „Es ist fünf vor zwölf.“ Sollte es zum Crash kommen, dann werde das auch den deutschen Mittelstand hart treffen. „Auf ein solches Szenario kann niemand vorbereitet sein. Der Mittelstand wird darunter leiden, das ist keine Frage.“ Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Unternehmen auch diese Krise meistern werden. „Unser Mittelstand ist dermaßen effizient, ist so innovativ, dass er seine globale Spitzenposition behaupten kann.“

Von Frank Johannsen