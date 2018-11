New York

Goldene Zeiten für Auktionshäuser: Sowohl Sotheby’s als auch Christie’s haben in der vergangenen Woche Waren für mehr als eine Milliarde Dollar unter den Hammer gebracht. Für die beiden legendären Auktionshäuser ist das jeweils ein Rekord, wobei Christie’s leicht die Nase vorn hat, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

Christie’s brachte allein für 90 Millionen Dollar ein Werk von David Hockney an einen anonymen Käufer. Das Bild „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)“ ist damit das teuerste jemals von einem lebenden Künstler verkaufte Werk. Für noch mehr Geld fiel der Hammer für „Chop Suey“ von Edward Hopper – ebenfalls ein Gemälde.

Teure Halskette von Marie Antoinette

Sotheby’s punktete vor allem mit Schmuck. Das teuerste Stück der Woche war eine Halskette, die einst Marie Antoinette gehört hatte. Der stolze Preis: 36 Millionen Dollar.

Ohnehin sind es gute Zeiten für die Auktionshäuser. Wegen der niedrigen Zinsen legen viele Reiche ihr Geld in Kunst an und hoffen auf hohe Wertsteigerungen Die aktuellen Zahlen der Auktionshäuser sprechen dafür, dass das weiterhin Erfolg verspricht.

Von pach/RND