Brüssel

In Europa soll die Zeitumstellung abgeschafft werden. Das soll die EU-Kommission noch an diesem Freitag beschließen, teilte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im ZDF Morgenmagazin mit. Bei einer Online-Umfrage hatte die Mehrheit der 4,6 Millionen Teilnehmer für die Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt.

„Die Debatte zwischen Sommerzeit und Winterzeit gibt es ja schon seit vielen Jahren, wir haben eine öffentliche Umfrage gemacht, Millionen haben geantwortet und sind der Auffassung, dass die Sommerzeit in Zukunft für alle Zeit gelten sollte. Und so wird das auch kommen“, sagte Juncker im Morgenmagazin.

Mitgliedsstaaten müssen noch zustimmen

Auf Nachfrage der Reporterin schränkte er ein, er wolle zunächst in der Kommission dafür werben, dass man „wenn man die Bürger fragt, auch das tun muss, was die Bürger zum Ausdruck bringen. Das werden wir heute beschließen.“ Dann seien die Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament am Zug.

Wenn die Kommission einen Gesetzesvorschlag zur Abschaffung der Zeitumstellung vorlegt, müssten EU-Parlament und EU-Staaten noch zustimmen.

Zwei Drittel der Umfragen-Teilnehmer stammen aus Deutschland

Die Online-Befragung war in Deutschland auf besonderes Interesse gestoßen. Von den 4,6 Millionen Teilnehmern kamen rund drei Millionen aus der Bundesrepublik. Den Auftrag zur Prüfung der Sommerzeit hatte das Europaparlament im Frühjahr erteilt.

In Deutschland gibt es die Sommerzeit seit 1980. Seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück. Eigentlich soll das Tageslicht besser genutzt und dadurch Energie gespart werden. Der tatsächliche Nutzen ist umstritten.

Von RND/ang/dpa