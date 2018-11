Hannover

Bezahlbarer Wohnraum in Deutschlands Großstädten ist knapp. Ein Kölner Bezirksvertreter fordert nun, leerstehende Flüchtlingsunterkünfte im Kölner Stadtteil Rodenhagen an Studenten zu vermieten. Torsten Ilg von den Freien Wählern will mit diesem Konzept Vorreiter für ganz Köln sein.

In Köln sind Studentenwohnheime ausgebucht. Gerade am Semesteranfang haben Studenten in Universitätsstädten Probleme bezahlbare Wohnungen zu ergattern. Das Studierenden-Werk hat in Köln bereits Notschlafstellen einrichten müssen. Laut Ilg stehen dem etwa 1300 leere Reserveplätze für Flüchtlinge gegenüber.

„Dass ist keine dauerhafte Lösung“

Eine Jura-Studentin sagt dem Kölner „Express“: „Der Vorschlag ist schon mal ein Anfang. Endlich wird mal an die Studenten gedacht. Doch denke ich nicht, dass das eine dauerhafte Lösung ist. Denn das löst nicht das grundlegende Problem der Wohnungsnot in Köln.“

In Niedersachsen gab es einen ähnlichen Fall: Im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 wurden in Lüneburg Unterkünfte für Geflüchtete geschaffen. Nach dem Rückgang der Flüchtlingszahlen standen die Unterbringung vielerorts leer. Die kreative Lösung: Im Lüneburger Stadtteil Rettmer wohnten Studenten Tür an Tür mit Flüchtlingen.

„Wir freuen uns, dass es hier gelungen ist, zwei Gruppen zusammenzubringen, die jeweils in neuer Umgebung in einen neuen Lebensabschnitt starten“, sagte die damalige Stadträtin Pia Steinbrück dem „Weser-Kurier“.

Von RND/ka