Istanbul

Im Streit um die Bürgermeisterwahl in Istanbul hat die türkische Wahlkommission den Antrag der Regierungspartei AKP auf vollständige Neuauszählung der Stimmen abgelehnt. Es würden lediglich 51 Wahlurnen neu ausgewertet, sagte Kommissionsmitglied und AKP-Politiker Recep Özel am frühen Dienstagmorgen.

Das macht nur einen Bruchteil der rund 8,5 Millionen abgegebenen Stimmen in der Metropole aus. Die Entscheidung über den AKP-Antrag zur Annullierung der Wahl in einem Istanbuler Bezirk stand noch aus.

Der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu hatte die Bürgermeisterwahl in Istanbul Ende März nach vorläufigen Ergebnissen gewonnen. Er lag jedoch nur mit einem hauchdünnen Vorsprung vor Ex-Ministerpräsident Binali Yildirim.

Erdogan hatte Wahl als regelwidrig bezeichnet

Özel sagte, seine Partei werde weiter Einspruch gegen das Ergebnis in Istanbul einlegen, nannte jedoch keine Details. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Wahl am Montag als regelwidrig bezeichnet und sprach von einem „organisierten Verbrechen“. Eine Erklärung der Hohen Wahlkommission zum Endergebnis wird Ende der Woche erwartet.

Erdogans AKP hatte die Kommunalwahl landesweit gewonnen. Allerdings verlor sie in Metropolen an Zuspruch. Unter anderem ging die Hauptstadt Ankara an die Oppositionspartei CHP. Ankara und Istanbul wurden 25 Jahre lang von islamisch-konservativen Bürgermeistern regiert. Der Verlust Istanbuls wäre eine herber Rückschlag für Erdogan, der selbst einmal Bürgermeister der Metropole war.

Von RND/dpa