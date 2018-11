Berlin

In der Unionsfraktion gibt es offenbar massive Bedenken gegen den Mobilfunk-Ausbauplan der Bundesregierung. In der Fraktionssitzung am Dienstag sei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf erhebliche Skepsis der Abgeordenten getroffen, als er die weitere Strategie zur Schließung von Funklöchern geschildert habe, berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) unter Berufung auf Teilnehmer der Sitzung.

Scheuer hat als Ausbauziel vorgegeben, dass bis 2021 99 Prozent der Haushalte an ein Mobilfunknetz Anschluss finden. Zahlreiche Parlamentarier hätten ihre Sorge deutlich gemacht, dass es weiter nicht gelingen werde, ländliche Räume flächendeckend ans Mobilfunknetz anzubinden und damit deren wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten zu erhöhen. Der Vize-Fraktionsvorsitzende Ulrich Lange (CSU) wurde mit den Worten zitiert: „Jetzt ist das Glas halb voll, hoffen wir, dass es irgendwann noch ganz voll wird.“ Der Ausbau des Mobilfunknetzes und die Schließung von Funklöchern ist Teil des Koalitionsvertrag von Union und SPD.

Von RND/Daniela Vates