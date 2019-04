Stockholm

Unbekannte haben das offizielle Twitter-Konto der in Schweden regierenden Sozialdemokraten vorübergehend unter ihre Kontrolle gebracht. Der Account sei in der Nacht zum Montag gekapert worden, die in dieser Zeit abgesetzten Tweets und Mitteilungen stammten nicht von der Partei, teilte sie am Montagvormittag über das soziale Netzwerk mit.

Zu dem Zeitpunkt hatte die Partei von Ministerpräsident Stefan Löfven die Kontrolle über das Konto laut eigenen Angaben wiedererlangt. Die dubiosen Tweets wurden gelöscht.

Gegen zwei Uhr in der Nacht waren die ersten merkwürdigen Botschaften über das Twitter-Konto aufgetaucht, wie der schwedische Fernsehsender SVT berichtete. Löfven habe sich entschlossen, seine Ämter als Partei- und Regierungschef aufzugeben, hieß es in einem falschen Tweet.

In anderen falschen Nachrichten wurde behauptet, die Sozialdemokraten hätten beschlossen, die schwedische Luftwaffe abzuschaffen und die schwedische Krone durch Bitcoins zu ersetzen.

Von RND/dpa