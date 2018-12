Washington

Das Schicksal von Drake bewegt die ganze Welt. Der Achtjährige aus dem amerikanischen Bundesstaat Louisiana ist an einem tödlichen Tumor erkrankt. Bisher glaubte er, niemand würde Notiz von ihm nehmen, nun aber wird er eines Besseren belehrt. Tausende Menschen schreiben ihm, jetzt weiß er: Er ist nicht allein.

Drake Quibodeaux aus Vinton in Louisiana ist todkrank, in seinem Kopf wächst ein äußerst aggressiver Tumor. Der Krebs wurde Anfang des Jahres diagnostiziert, wie die britische „ Daily Mail“ berichtet. Um zu helfen, postete ein Freund der Familie via Facebook den Wunsch, den Jungen mit einer Karte zu Weihnachten aufzuheitern. Er ahnte nicht, was er damit auslöste. Zuerst kamen zehn, dann 20, dann 100, inzwischen sind es Tausende von Karten, die sich in der Küche der Familie stapeln, andere schickten Spielzeug, Bücher oder Süßigkeiten. Und sogar der Weihnachtsmann stand bei Drake schon vor der Tür.

Mehr als 40.000 Briefe, Karten und Päckchen sind es inzwischen. Darunter auch ein Schreiben von US-Präsident Donald Trump. „Wir beten dafür, dass Gott dir Kraft gibt“, steht in dem von Donald Trump und dessen Ehefrau Melania (48) unterschriebenen Brief. Und: „Wir sind alle Team Drake.“

Von RND/mrz