Brüssel

Die britische Premierministerin Theresa May ist in Belgien in einen Autounfall verwickelt worden. Wie das belgische Portal „La Dernière Heure“ berichtet, war May mit dem belgischen Ministerpräsident Charles Michel auf einer Autobahn unterwegs, als ihr Konvoi abrupt bremsen musste. Zwei Motorradfahrer konnten darauf nicht schnell genug reagieren und krachten in vorausfahrende Autos. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Dem Bericht zufolge kamen May und Michel mit dem Schrecken davon. Sie waren auf dem Weg zu einer Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren.

Von pach/RND