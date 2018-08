Hannover

Die Ausschreitungen in Chemnitz ziehen weitere Kreise. Nun hat die Schweiz ihre Reisehinweise für Deutschland aktualisiert. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) warnt seitdem auf seiner Website, dass es in Deutschland in der Umgebung von Demonstrationen zu Ausschreitungen kommen könnte. Reisende sollten Vorsicht walten lassen. Ansonsten sei Deutschland aber stabil. Das EDA veröffentlichte den Warnhinweis auch beim Kurznachrichtendienst Twitter:

In Chemnitz war in der Nacht zum Sonntag am Rande des Stadtfestes ein 35-jähriger Deutscher erstochen worden. Zwei weitere Männer wurden zum Teil schwer verletzt. Zwei mutmaßliche Täter, ein 22-jähriger Iraker und ein 23-jähriger Syrer, sitzen in Untersuchungshaft. Der Vorfall löste zum Teil gewaltsame Demonstrationen aus dem rechten Spektrum aus. Am Sonntag kam es zu Angriffen auf ausländisch aussehende Menschen. Am Montag mobilisierten zum Teil gewaltbereite Rechte rund 6.000 Demonstranten. Die etwa 600 Polizisten im Einsatz hatten Mühe, sie von den rund 1.000 Gegendemonstranten zu trennen. Es gab 20 Verletzte.

Von ang/RND/dpa