Dresden

Der Sächsische Landtag will am Mittwoch (ab 10.00) über die Wohnungspolitik und die kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche debattieren. Zu diesem Thema gibt Wissenschafts- und Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) eine Regierungserklärung ab. Die SPD-Politikerin Hanka Kliese stellte am Dienstag klar, worum es den Sozialdemokraten in der Wohnungspolitik geht: „Niemand soll mehr als ein Drittel seines Einkommens für Miete ausgeben.“ Familien und Menschen mit geringerem Einkommen müssten Zugang zu bezahlbaren Wohnungen in ganz normalen Stadtteilen bekommen. Die Abgeordneten debattieren auch über den Umgang mit Wölfen und die Windenergie.

Von dpa