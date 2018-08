Chemnitz

Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Chemnitzers sind am Sonntag Hunderte Hooligans und Rechtsextreme durch die südwestsächsische Großstadt gezogen. Auch am Montag haben sich mehr als 1000 Menschen zu Kundgebungen in Chemnitz getroffen. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden inzwischen Haftbefehle erlassen. Wir begleiten die Ereignisse im Live-Ticker.

Das Wichtigste in Kürze

– Deutsch-Kubaner Daniel H. (35) starb nach Messerattacke beim Stadtfest

– Syrer (23) und Iraker (22) wird gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen

– bundesweit Entsetzen über rechte Ausschreitungen am Sonntagabend

– zu Angriffen auf Ausländer liegen der Polizei derzeit drei Anzeigen vor

– mehr als 1000 Menschen demonstrieren gegen Rechts

– Polizei berichtet von Verstößen und Verletzten

Liveticker

Von RND/LVZ