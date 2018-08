Dresden



Der Pegida-Sympathisant, der sich vor einer Woche aggressiv gegen Aufnahmen eines ZDF-Teams gewehrt hat, arbeitet nach Medienberichten im Dezernat Wirtschaftskriminalität des sächsischen Landeskriminalamts (LKA). Dies meldeten die „Welt“ und die Funke-Mediengruppe. Nach Angaben der „Welt“ ist der Mann als Buchprüfer tätig. Als solcher schreibt er Gutachten und Prüfberichte und tritt für das LKA auch in Gerichtsprozessen auf.

Der LKA-Mitarbeiter hatte sich vor einer Woche an einer Demonstration der AfD und der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung beteiligt. Dabei wehrte er sich vehement dagegen, gefilmt zu werden. Wie auf den Aufnahmen zu sehen ist, hatte er zuvor mehrfach „Lügenpresse“ gerufen. Laut „Welt“ soll der Mann nach seinem Urlaub zu seinem Verhalten Stellung nehmen. Es ist nicht das erste Mal, dass sächsische Polizisten in die Kritik geraten.

Merkel bekennt sich zur Pressefreiheit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte dazu, wer auf eine Demonstration gehe, „muss damit rechnen, dass er auch durch Medien dabei aufgenommen und beobachtet wird“. Am Rande eines Besuchs in der georgischen Hauptstadt Tiflis führte sie weiter aus, sie bekenne sich ausdrücklich zur Pressefreiheit. Sie habe bei ihrem Besuch in Dresden von der Demonstration nichts gesehen.

Das Sächsische Innenministerium äußerte sich auf Twitter zu den neuesten Erkenntnissen und gab an, dass das LKA mögliche Konsequenzen erst nach der Stellungnahme des Mitarbeiters prüfe.

