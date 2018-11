Berlin

Nach ihrer Entlassung aus pakistanischer Haft will die Christin Asia Bibi mit ihrer Familie nach Deutschland ausreisen, sagte ihr Anwalt der „Bild am Sonntag“. Die Katholikin war 2010 wegen angeblicher Gotteslästerung in dem vorwiegend muslimischen Land zum Tode verurteilt worden, wurde aber kürzlich freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen. Das löste massive Proteste radikalislamischer Gruppen gegen die heute 51 Jahre alte fünffache Mutter aus.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es: „Wir sind mit der pakistanischen Regierung und unseren Partnern im Gespräch.“ Der Schutz von Asia Bibi und ihrer Familie stehe im Vordergrund. Eine Reihe von europäischen Ländern wären sicherlich gegenüber einer Aufnahme aufgeschlossen, sollte Asia Bibi Pakistan verlassen können und wollen. „Dazu gehört selbstverständlich auch Deutschland.“

Bibis Anwalt Saif-ul-Malook, der in die Niederlande geflüchtet war, mahnte zur Eile, eine sichere Bleibe zu finden: „Sie kann gehen, wohin sie will. Aber die Zeit wird knapp.“ Bibis Ehemann Ashiq Masih hatte einige westliche Staaten um Asyl gebeten und dabei besonders an die italienische Regierung appelliert, seiner Familie zu helfen.

