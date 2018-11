Politik „Trident Juncture“ - Norwegische Fregatte kollidiert mit Tanker – und droht zu sinken Nach dem Ende des größten Nato-Großmanöver seit dem Ende des Kalten Krieges ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Die norwegische Fregatte „KNM Helge Ingstad“ ist vor der norwegischen Küste mit einem Tanker kollidiert und droht zu sinken.

Kriegsschiffe fahren in Formation bei der Nato-Großübung „Trident Juncture“ vor der Küste Norwegens. Quelle: Daniel C. Coxwest/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa