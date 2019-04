Kopenhagen

Norwegische Fischer haben im Polarmeer einen Belugawal entdeckt, der offenbar in Russland in eine Art Geschirr gezurrt wurde. An einem Gurt seien die Worte „Ausrüstung St. Petersburg“ zu lesen, darauf sei eine Kamerahalterung angebracht, sagte Jørgen Ree Wiig vom norwegischen Fischereiverband am Montag.

Die Zeitung „Aftenposten“ berichtete, der Wal sei möglicherweise aus einer Forschungseinrichtung des russischen Militärs geflohen, in der Wale für militärische Zwecke abgerichtet werden.

Wiig sagte, norwegischen Fischern sei der Wal mit dem Geschirr vergangene Woche aufgefallen.

Am Freitag sei einer von ihnen in das eiskalte Wasser gesprungen, um ihn daraus zu befreien. Das norwegische Militär habe großes Interesse an dem Geschirr gezeigt, sagte er.

