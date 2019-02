Gleich folgt eine kleine Premiere auf der Münchner Sicherheitskonferenz: Erstmals hat es in diesem Jahr das Sicherheitsrisiko namens Klimawandel ins Hauptprogramm der Konferenz geschafft.



Nach Angaben der Vereinten Nationen könnten in den nächsten 50 Jahren zwischen 250 Millionen und einer Milliarde Menschen gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen - wegen des Klimawandels. So sei allein in den vergangenen 20 Jahren eine Verdoppelung der Naturkatastrophen zu verzeichnen gewesen.



Wie umgehen mit Klimaflüchtlingen? Auch darum dürfte es in der gleich beginnenden Diskussionsrunde gehen. Mit dabei sind unter anderem die Premierministerin von Bangladesch, Sheikh Hasina, Außenstaatssekretärin Monica Juma aus Kenia und Greenpeace-Vizechefin Bunny McDiarmid.