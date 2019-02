Einen zentralen Teil seiner Rede widmet US-Vizepräsident Pence der Krise in Venezuela. „Nicolas Maduro ist ein Diktator, der kein Recht mehr auf die Macht hat. Maduro muss gehen“, sagt Pence. In dramatischem Ton spricht er vom Mangel und Hunger in Venezuela. „Jetzt aber bricht dort die Freiheit aus“, sagt Pence.



Am Freitagabend verhängten die USA weitere Sanktionen gegen ranghohe venezolanische Staatsbeamte. Auch weitere Hilfsgüter sind auf dem Weg. Deren Einfuhr wird von Venezuelas Militär allerdings blockiert.