Brüssel

Die lang ersehnte Einigung ist geschafft –Deutschland hat mit Griechenland und Spanien am Rande des EU-Gipfels eine politische Vereinbarung über die Rückführung von Migranten abgeschlossen. Dies gab der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert, am Freitag via Twitter bekannt.

Demnach wollen sich die drei Staaten im neuen Gemeinsamen Europäischen Asylsystem dafür einsetzen, die gerechte Verteilung von Flüchtlingen zu ermöglichen. Dafür sollten unter anderem mehr finanzielle Mittel, sowie Personal und Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden. Die einzelnen Maßnahmen sollen in den kommenden vier Wochen beschlossen werden.

Von RND/dpa