EU-Kommisionspräsident Jean-Claude Juncker kündigt das Ende der Zeitumstellung an. Das ist gut. Schließlich ist die Umstellung vor allem eines: sinnlos. Doch es bleiben ein paar Fragen: Entscheidet die sonst so bürgerferne EU jetzt per Online-Umfrage? Und welche Debatten flammen jetzt erneut auf?