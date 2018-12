Herr Weber, Sie sind Spitzenkandidat der EVP bei der Europawahl im Mai 2019 und haben gute Chancen auf die Nachfolge von Jean-Claude Juncker. Ist es nicht anmaßend, wenn eine Regionalpartei wie die CSU den EU-Kommissionschef stellt?

Ich trete als europäischer Politiker an, der seit vier Jahren die größte Fraktion im Europäischen Parlament führt. Wenn zum ersten Mal der Vorsitzende einer von den Bürgern gewählten Parlamentsfraktion Kommissionschef wird, bringt das die Demokratie in Europa voran. Die CSU hat zwar eine besondere Rolle, ist aber eine überzeugte europäische Partei.

Sie sprechen oft von einer „Schicksalswahl“. Motiviert Angst die Wähler stärker als Argumente?

Nein, ich will niemandem Angst machen, im Gegenteil, aber ich werfe einen realistischen Blick auf die Fakten. Radikale und Populisten erstarken: Kaczynski regiert Polen, Salvini Italien, in Frankreich führt Le Pen in den Umfragen vor Macron. Bei der Wahl geht es um die Frage, ob Anti-Europäer so stark abschneiden, dass sie Europa, wie wir es kennen und schätzen, zerstören können. Wir stehen vor einer Schicksalswahl.

Wie wollen Sie überzeugen?

Mit lebensnaher Politik. Ein Beispiel: 40 Prozent aller Europäer kommen in ihrem Leben mit Krebs in Berührung. Wenn ich Kommissionspräsident werde, will ich einen Masterplan im Kampf gegen Krebs auflegen. Wir Europäer könnten hier große Schritte machen, wenn wir unsere Kräfte bei der Erforschung neuer Heilmethoden bündeln. Anderes Beispiel: Die Menschen haben das Gefühl, dass die Erweiterungspolitik der EU an Grenzen stößt. Also verspreche ich: Wenn ich Kommissionschef werde, werde ich die Beitrittsgespräche mit der Türkei in Partnerschaftsgespräche überführen.

In Frankreich und Ungarn gingen die Leute zuletzt nicht gegen die Türkei auf die Straße, sondern weil sie sich ungerecht behandelt fühlen.

Die EU muss eine sozialere Union werden. Heute gilt sie als eine Union der Wirtschaft, der Banken, der Rettungsschirme. Ich will, dass das Modell der sozialen Marktwirtschaft europaweit greift. Dafür braucht es mehr Empathie – auch von uns Deutschen. Es ist kein Zufall, dass zum Beispiel in Italien Populisten regieren. In Rom wurden viele Fehler gemacht. Aber Europa hat Italiens Nöte, die Perspektivlosigkeit einer ganzen Generation, zu lange vernachlässigt.

Wie sieht Ihre Empathie mit Italien konkret aus?

Wir sollten die Regierung zur Einhaltung von Regeln auffordern, aber auch mit ihr einen Investitionsplan für Italiens Zukunft erarbeiten. Die EU hat da viele Ressourcen – sie müssen richtig eingesetzt werden. Zudem brauchen wir einen europäischen Arbeitsmarkt.

Es kann doch schon jeder EU-Bürger überall in der EU arbeiten.

Er muss wissen, wo er gebraucht wird. In Deutschland ist es kein Problem, einen Rostocker nach Stuttgart zu vermitteln – die Informationen liegen dem Jobcenter vor. Für Europa fehlt ein funktionierendes System. Junge Spanier wissen oft nicht, dass ihre Fertigkeiten in Ingolstadt oder Dortmund gefragt sind. Eine EU-weite Jobbörse würde vielerorts zu Verbesserungen führen. Auf lange Sicht müssen aber überall in der EU die Chancen gleichwertig sein. Ich will nicht, dass Menschen aus wirtschaftlichen Gründen ihre Kinder in Ost- oder Südeuropa zurücklassen, um in deutschen Pflegeheimen oder auf deutschen Baustellen zu arbeiten.

Muss sich die EU auf mehr Streit mit den USA einstellen?

Niemand in Europa strebt mutwillig Ärger mit den USA an. Wir sind engste Partner. Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Washington müssen wir Europäer künftig unsere Interessen jedoch entschiedener als bisher vertreten. Tun wir das nicht, werden wir zum Spielball der großen Mächte. Heute sind wir Zaungäste der Geschehnisse in Syrien. Wir sind nicht imstande, dort in unserem Interesse Einfluss zu nehmen, etwa indem wir zu Stabilität beitragen. Ich will ein starkes Europa, das seine Interessen durchsetzt – nicht mit Gewalt, sondern Kraft seiner Werte.

Kommt es zum harten Brexit?

Das entscheiden ausschließlich die Briten. Ein guter Vertrag liegt auf dem Tisch. Ich wünsche mir, dass das Unterhaus ihm zustimmt.

Wäre statt demonstrativer Kühle nicht eine Kampagne angebracht, die die Briten zu bleiben bittet?

Wir hätten uns während der Brexit-Kampagne einmischen sollen. Wir hätten den Briten sagen sollen: Bleibt bei uns. Der Brexit ist zwar eine nationale Entscheidung, sie betrifft uns aber alle immens. Unser Schweigen war ein Fehler.

Diesmal ist auf der CSU-Klausur im Januar nicht Orbán zu Gast, sondern die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ist das Ausdruck eines neuen Mitte-Kurses der CSU?

Die CSU ist und bleibt die große, inzwischen einzige Volkspartei in Bayern. 2019 wird das Jahr des Aufbruchs und der Einheit in der Union.

Von Marina Kormbaki