Washington

Die USA wählen am 6. November einen neuen Kongress. Wochenlang tourte US-Präsident Donald Trump für die Republikaner quer durch die Vereinigten Staaten. Für den Präsidenten steht viel auf dem Spiel. Die Republikaner und Trump bilden eine Schicksalsgemeinschaft. Und: Auch wenn das Weiße Haus nicht zur Wahl steht - die „Midterms“ sind traditionell auch eine Abrechnung mit der Politik des Präsidenten zwei Jahre nach dessen Wahl.

Die Demokraten können sich den Umfragen zufolge gute Chancen ausrechnen, dass sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus holen. Nach der Prognose der Wahlforscher vom Cook Political Report dürfen sie darauf hoffen, zwischen 25 und 40 Sitze hinzu zu gewinnen. Im Senat dagegen werden die Konservativen nach den Umfragen wahrscheinlich ihre Mehrheit behalten. Alle Fakten im News-Blog:

+++10.18 Deutsche Konzerne spenden für US-Wahlkampf +++

Die Spendenvehikel der US-Töchter deutscher Großunternehmen haben Kandidaten für Kongress-Sitze in Washington im aktuellen Wahlkampf nach WELT-Berechnungen mit mehr als 2,6 Millionen Dollar unterstützt.

Die Zahl basiert auf Zusammenstellungen der überparteilichen Washingtoner Nichtregierungsorganisation Center for Responsive Politics (CRP), die darauf spezialisiert ist, die bei der Federal Election Commission (FEC) eingereichten Spendenlisten auszuwerten.

Die höchsten Spenden kommen demnach, mit 632.000 Dollar, von BASF. Nummer zwei ist mit 604.000 Dollar die Deutsche Telekom, die in Amerika dank des Mobilfunkriesen T-Mobile US ein großer Player ist.

Die Regel, dass nur einzelne Bürger und nicht Firmen selbst für die Kampagnen der wahlkämpfenden Politiker spenden dürfen, wird mithilfe von sogenannten Political Action Committees umgangen. Diese PACs bündeln Spenden aus der Belegschaft und leiten sie an wahlkämpfende Politiker weiter. In den USA werden PAC-Spenden üblicherweise den Unternehmen zugerechnet.

+++ Internationale Pressestimmen zur Kongresswahl +++

„Kommersant“: Die russische Tageszeitung schreibt: „Das Ergebnis wird zeigen, welche der beiden Parteien das Repräsentantenhaus kontrolliert. Außerdem wird über 35 Sitze im Senat entschieden, in 36 Staaten werden die Gouverneure gewählt, und es werden mehr als 7000 Mandate in regionalen Parlamenten vergeben. Der Name Donald Trump steht auf keinem Stimmzettel, doch der US-Präsident hat die Wahl zu einer persönlichen Vertrauensabstimmung erklärt. Zugleich hat er zu verstehen gegeben, dass er nicht die Verantwortung für eine mögliche Niederlage der Republikaner übernehmen wird.“

„DNA“: Die französische Regionalzeitung „Les Dernières Nouvelles d’Alsace“ (DNA) schreibt: „Zwei Jahre nach seiner Wahl kann er (Trump) sich auf eine ökonomische Bilanz stützen, die - selbst wenn es sich um Augenwischerei handelt - jeden anderen westlichen Führer objektiv leicht erröten lassen würde. Die Vereinigten Staaten (von Amerika) machen eine ernsthafte Moral- und Identitätskrise durch. Aber sie befinden sich in perfekter wirtschaftlicher Gesundheit. Das ist eine der Anomalien dieser Zeit. Und eine perfekte Startrampe für Trump im Jahr 2020.“

„La Vanguardia“: Die spanische Zeitung schreibt: „Es gibt einen unsichtbaren Kandidaten, dessen Position nicht gefährdet ist, der aber traditionell bei diesen Wahlen eine große Rolle spielt: Präsident Donald Trump. (...) Die Teilnahme an den Kongresswahlen ist generell deutlich geringer als bei der Präsidentschaftswahl. So ist es bezeichnend, dass Donald Trump in den letzten Stunden der Kampagne eine sehr aktive Rolle gespielt hat. (...) Nur eine Reaktion der Anti-Trump-Wählerschaft in letzter Minute könnte die Wahlbeteiligung erhöhen und verhindern, dass der Präsident unversehrt bleibt oder sogar noch gestärkt wird.“

+++10.25 Trump bringt erneut möglichen Wahlbetrug ins Spiel +++

Unmittelbar vor den Kongresswahlen am Dienstag hat US-Präsident Donald Trump vor Wahlbetrug gewarnt. Die Strafverfolgungsbehörden seien streng angewiesen, auf illegale Stimmabgaben achtzugeben, twitterte Trump. Das betreffe auch die vorzeitige Wahl vor dem Abstimmungstermin am Dienstag. Wer erwischt werde, bekomme die dafür vorgesehene Höchststrafe.

Trump hatte schon vor zwei Jahren wiederholt mit Wahlfälschungsvorwürfen hantiert. Drei bis fünf Millionen Menschen hätten 2016 illegal gewählt, sagte er nach seiner Amtsübernahme, ohne Beweise vorzulegen. Nur deswegen habe er bei Gesamtstimmzahl um knapp drei Millionen Stimmen hinter seiner Konkurrentin Hillary Clinton gelegen. Die Gesamtzahl der Wählerstimmen ist bei der Präsidentenwahl in den USA aber nicht entscheidend. Sieger ist, wer die meisten Wahlleute hinter sich bringt, die in den Einzelstaaten vergeben werden.

Wahlfälschungen sind in den USA Studien zufolge selten. Die meisten Fehler sind nach Angaben des Brennan Center for Justice nicht auf Betrug, sondern auf andere Ursachen wie etwa Schreibfehler zurückzuführen.

+++ 8.14 Google ruft die US-Wähler auf, ihre Stimmen abzugeben +++

Das US-Unternehmen Google hat den Schriftzug der Suchmaschine anlässlich der Kongresswahlen geändert. Statt „Google“ steht dort geschrieben „Go Vote“.

+++ 8.05 Warum in den USA so wenige Menschen zur Wahl gehen +++

Bei den Kongresswahlen in den USA zeichnet sich eine verhältnismäßig hohe Wahlbeteiligung ab. Trotzdem geht die Mehrheit der Amerikaner nicht abstimmen. Schätzungen zufolge dürften an diesem Dienstag mehr Amerikaner zur Wahl gehen als bei früheren US-Zwischenwahlen. Das Umfrageinstitut ElectProject rechnet mit einer Wahlbeteiligung von knapp 45 Prozent. Bei den Midterms im Jahr 2014 hatten zur Halbzeit der zweiten Amtsperiode von Präsident Barack Obama nur 36 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

In diesem Jahr haben mehr als 30 Millionen Menschen bereits vor dem Wahltag über ihre Kandidaten abgestimmt - etwa drei Millionen mehr als vor vier Jahren. Die vorzeitige Stimmabgabe ist in 37 der 50 Bundesstaaten und in der US-Hauptstadt Washington DC in Wahllokalen oder per Briefwahl möglich.

Dennoch: Die Mehrheit der Wahlberechtigten in den USA macht von ihrem Stimmrecht bei den Zwischenwahlen keinen Gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag in den vergangenen Jahren im Schnitt bei gerade mal 40 Prozent. Bei Präsidentschaftswahlen waren es rund 60 Prozent.

+++ 7.24 Facebook blockiert vor US-Wahl verdächtige Konten +++

Facebook hat kurz vor der Kongresswahl in den USA Dutzende verdächtige Konten gesperrt, um einer möglichen Einmischung in die Abstimmung vorzubeugen. Die bisher entdeckten 30 Facebook- und 85 Instagram-Konten könnten ausländischen Betreibern gehören, schrieb Facebook am Montagabend (Ortszeit). Demnach hatten US-Sicherheitsbehörden am Sonntag das US-Unternehmen kontaktiert und auf verdächtiges Verhalten auf den Accounts aufmerksam gemacht.

Die gesperrten Konten werden jetzt tiefergehend untersucht, wie der für Cybersicherheit bei Facebook zuständige Nathaniel Gleicher weiter mitteilte. Die meisten Facebook-Seiten, die mit diesen Accounts verbunden sind, seien augenscheinlich in französischer oder russischer Sprache gehalten gewesen. Die Instagram-Konten indes seien in englischer Sprache gewesen und hätten entweder Berühmtheiten oder politische Debatten zum Thema gehabt, so Facebook weiter.

+++ 6.53 Der künftige US-Kongress: Jünger, weiblicher, bunter +++

Einen klaren Sieger bei den Zwischenwahlen in den USA sagen die Umfragen nicht voraus. Ein Blick auf das Bewerberfeld zeigt aber eindeutig: Der künftige Kongress wird jünger, weiblicher und bunter.

+++ 6.16 US-Sender setzen Wahlkampfspot von Trump wegen Rassismusvorwurfs ab +++

Mehrere US-Sender haben einen Wahlkampfspot von US-Präsident Donald Trump aus dem Programm genommen, weil dieser Migranten in ein schlechtes Licht rückt. Zuvor hätten allerdings schon Millionen Zuschauer den 30 Sekunden langen Spot gesehen, berichtete der TV-Sender CNN am Montagabend. CNN zufolge entschied sich neben NBC und Fox News auch Facebook dazu, den Spot nicht mehr zu zeigen. CNN selbst hatte eigenen Angaben zufolge erst gar keine Sendezeit für die „rassistische“ Anzeige verkauft, mit der Trump um Stimmen für seine Republikaner bei den Zwischenwahlen an diesem Dienstag wirbt.

+++ 23.14 Trump warnt vor Demokraten +++

Zum Ende des Wahlkampfs in den USA hat Präsident Donald Trump seine Anhänger mobilisiert und vor einem Erfolg der oppositionellen Demokraten bei den Kongresswahlen gewarnt. „Die Absichten der Demokraten sind ein sozialistischer Alptraum für unser Land“, sagte Trump am Montagnachmittag in Cleveland im Bundesstaat Ohio bei einem seiner letzten Wahlkampfauftritte. Bei den sogenannten Midterms an diesem Dienstag werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat vergeben.

Trump steht selber nicht zur Wahl, die Abstimmung ist aber auch ein Referendum über seine umstrittene Politik. „In gewissem Sinne kandidiere ich auch“, sagte er vor jubelnden Anhängern. „Sie müssen wählen gehen.“ Trump warf den Demokraten vor, sie würden „Millionen illegale Ausländer offen dazu ermuntern, gegen unsere Gesetze zu verstoßen und in unser Land zu kommen“. Ein Erfolg der Demokraten hätte auf die Wirtschaft zudem die Wirkung einer „Abrissbirne“. Von Belegen waren seine Behauptungen wie üblich nicht gedeckt.

Von RND/dpa/ngo