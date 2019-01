Paris

Einige Mitglieder der Protestbewegung der „ Gelbwesten“ wollen bei der Europawahl mit einer eigenen Liste antreten. Angeführt werde die Liste von der bekannten „Gelbweste“ Ingrid Levavasseur, berichteten mehrere französische Medien übereinstimmend unter Berufung auf eine Mitteilung. Levavasseur bestätigte das dem Sender BFMTV.

„Die am 17. November 2018 in unserem Land geborene soziale Bürgerbewegung unterstreicht die Notwendigkeit, Wut in ein menschliches politisches Projekt zu verwandeln“, heißt es demnach.

Derzeit bestehe die Liste aus zehn Namen, bis Mitte Februar soll eine Liste mit 79 Namen entstehen.

„ Gelbwesten “ haben vielfältige Forderungen

Die Krankenpflegerin Levavasseur ist eines der vielen bekannteren Gesichter der zersplitterten „ Gelbwesten“-Bewegung. Die „Gebwesten“ demonstrieren seit Mitte November in Frankreich - die Forderungen sind vielfältig. Sie reichen von Rufen nach einer Stärkung der von vielen als zu niedrig empfundenen Kaufkraft bis zum Rücktritt von Präsident Emmanuel Macron. Die Europawahl findet vom 23. bis 26. Mai statt.

