Singapur

Stunden vor dem Treffen von Donald Trump und Kim Jong Un ist der frühere Basketballstar Dennis Rodman am Gipfelort in Singapur eingetroffen. Er landete in der Nacht zum Dienstag gegen Mitternacht am internationalen Flughafen Changi.

Zu Reportern sagte Rodman, er wisse noch nicht, ob er den nordkoreanischen Staatsführer Kim in Singapur treffen werde. Vor wenigen Tagen hatte er angekündigt, seine „Freunde“ Trump und Kim in jeglicher Weise zu unterstützen.

Nach Angaben des Weißen Hauses wird Rodman keine offizielle Rolle bei dem Treffen einnehmen. Trump sagte zuletzt, der 57-Jährige sei nicht zu dem Gipfel eingeladen worden. Der frühere Rebound-König der NBA zählt zu den wenigen Personen aus dem Westen, die Kim bei Besuchen in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang getroffen haben.

Von RND/AP