Politik Diesel-Urteil - Städtetag warnt vor „Flickenteppich von Fahrverboten“ in den Städten Das jüngste Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen zu Fahrverboten im Ruhrgebiet ruft den kommunalen Spitzenverband auf den Plan. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagt: So geht es nicht weiter.

Autos fahren in Bochum an einem Schild mit der Aufschrift «Luftreinhaltung» vorbei. Über Diesel-Fahrverbote in Gelsenkirchen und Essen verhandelte am Donnerstag das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Quelle: Marcel Kusch/dpa