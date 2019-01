Politik US-Sanktionen gegen Iran - Der Trick der Europäer für Deals mit dem Iran Deutschland, Frankreich und Großbritannien gründen eine Zweckgesellschaft, um weiterhin Handel mit der Islamischen Republik treiben zu können – gegen den Willen der USA. Ist das Atomabkommen mit dem Iran so doch noch zu retten?

Was darf noch in den Iran eingeführt werden, was nicht? Deutsche Autos sind jedenfalls auf den Straßen Teherans präsent. Quelle: dpa